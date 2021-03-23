Кокорин будет играть в "Фиорентине" под руководством нового главного тренера

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Чезаре Пранделли покинул свой пост, пресс-служба клуба.

Отмечается, что 63-летний специалист подал в отставку во вторник, причины не связаны с футболом.

Между тем, 21 марта "Фиорентина" потерпела поражение от "Милана" со счетом 2:3 в рамках очередного тура чемпионата Италии.

Пранделли возглавил "Фиорентину" осенью 2020 года.

В настоящее время команда находится на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков в 28 матчах.

Игроком "Фиорентины" с января нынешнего года является российский нападающий Александр Кокорин, однако из-за череды травм за итальянский клуб он провел лишь три (каждый раз – выходя на замену) матча.