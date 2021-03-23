Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:08

Кокорин будет играть в "Фиорентине" под руководством нового главного тренера

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Чезаре Пранделли покинул свой пост, пресс-служба клуба.

СпортКокорин пропустит очередной матч "Фиорентины"Читать подробнее

Отмечается, что 63-летний специалист подал в отставку во вторник, причины не связаны с футболом.

Между тем, 21 марта "Фиорентина" потерпела поражение от "Милана" со счетом 2:3 в рамках очередного тура чемпионата Италии.

Пранделли возглавил "Фиорентину" осенью 2020 года.

В настоящее время команда находится на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков в 28 матчах.

Игроком "Фиорентины" с января нынешнего года является российский нападающий Александр Кокорин, однако из-за череды травм за итальянский клуб он провел лишь три (каждый раз – выходя на замену) матча.

футбол Италия

Новости по теме

Новости

Ивица Олич возглавил ЦСКА

Ивица Олич возглавил ЦСКА

РФС представил форму сборной России на Евро-2020

"Авангард" обыграл "Металлург" и вышел вперед в серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Нурмагомедов решил стать тренером экс-чемпиона UFC Рокхолда

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА

СМИ сообщили о назначении Олича главным тренером ФК ЦСКА

СМИ сообщили о назначении Олича главным тренером ФК ЦСКА

Латыпов стал вторым в масс-старте на заключительном этапе КМ по биатлону

Латыпов стал вторым в масс-старте на заключительном этапе КМ по биатлону

Леброн Джеймс повредил ногу во время игры НБА с "Атлантой"

Российский боксер Бетербиев победил Дайнеса, защитив титулы WBC и IBF

Российский боксер Бетербиев победил Дайнеса, защитив титулы WBC и IBF

Женская сборная России по гандболу отобралась на Олимпиаду

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код