Кокорин пропустит очередной матч "Фиорентины"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Кокорин не попал в заявку "Фиорентины" на матч 27-го тура чемпионата Италии по футболу против "Беневенто".

Его фамилия отсутствует в соответствующем списке игроков, опубликованном на сайте "Фиорентины".

Ранее россиянин травмировал бедро, в результате чего не смог сыграть в 26-м туре против "Пармы".

Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" в конце января нынешнего года. С тех пор он сыграл за итальянскую команду в трех матчах, в каждом случае выходя на замену. На его счету одна желтая карточка.

Матч "Беневенто" – "Фиорентина" пройдет 13 марта.