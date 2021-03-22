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СКА вышел вперед в серии с "Динамо" во втором раунде Кубка Гагарина

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург) обыграл "Динамо" (Москва) в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 3:2. В составе СКА отметились Василий Подколзин (5-я минута) и Антон Бурдасов (27); решающую шайбу в овертайме забросил Владислав Каменев (63). "Динамо" ответило результативными бросками Дмитрия Яшкина (33) и Ивана Игумнова (44).

Счет в серии до четырех побед - 2-1 в пользу СКА.

Следующий матч серии пройдет в Москве, игра запланирована на 24 марта.

хоккей КХЛ

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