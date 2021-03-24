Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47

Назван состав сборной России по футболу на матч против Мальты

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом команды на матч первого тура европейского квалификационного отбора ЧМ-2022 против Мальты.

С первых минут на поле в составе российской команды будут присутствовать следующие игроки: Антон Шунин, Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Вячеслав Караваев, Даниил Фомин, Ильзат Ахметов, Александр Головин, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Артем Дзюба.

Игра пройдет на Мальте в Та-Кали и стартует в 22:45 мск. Матч будет обслуживать датская бригада арбитров, главный судья - Петер Кьерсгор-Андерсен.

В настоящий момент сборная России занимает 39-е место в рейтинге ФИФА, команда Мальты - 176-е.

Всего в европейской отборочной кампании принимают участие 55 сборных. В ходе жеребьевки они были распределены на 10 групп, в пяти из них по шесть команд, в еще пяти - по пять.

Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря. Турнир решено провести осенью-зимой из-за сильной жары в Катаре в летнее время.

футбол ЧМ-2022

Новости по теме

Новости

Российская фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ

Российская фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ

Главный тренер ХК "Спартак" Знарок покинул клуб

Главный тренер ХК "Спартак" Знарок покинул клуб

Блаттера отстранили от футбола еще на шесть с лишним лет

Госдума приняла закон о праве на налоговый вычет за занятия спортом

Госдума приняла закон о праве на налоговый вычет за занятия спортом

Игроков "Тамбова" заподозрили в участии в ставках на свои матчи

ЧМ по фигурному катанию стартует в Стокгольме

ЧМ по фигурному катанию стартует в Стокгольме

ХК "Локомотив" сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф с ЦСКА

"Ак Барс" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

Матыцин приостановил деятельность на посту главы FISU

Ивица Олич возглавил ЦСКА

Ивица Олич возглавил ЦСКА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код