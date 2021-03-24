Назван состав сборной России по футболу на матч против Мальты

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом команды на матч первого тура европейского квалификационного отбора ЧМ-2022 против Мальты.

С первых минут на поле в составе российской команды будут присутствовать следующие игроки: Антон Шунин, Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Вячеслав Караваев, Даниил Фомин, Ильзат Ахметов, Александр Головин, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Артем Дзюба.

Игра пройдет на Мальте в Та-Кали и стартует в 22:45 мск. Матч будет обслуживать датская бригада арбитров, главный судья - Петер Кьерсгор-Андерсен.

В настоящий момент сборная России занимает 39-е место в рейтинге ФИФА, команда Мальты - 176-е.

Всего в европейской отборочной кампании принимают участие 55 сборных. В ходе жеребьевки они были распределены на 10 групп, в пяти из них по шесть команд, в еще пяти - по пять.

Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря. Турнир решено провести осенью-зимой из-за сильной жары в Катаре в летнее время.