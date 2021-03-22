Первый канал в прямом эфире покажет матч отбора ЧМ-2022 Россия - Мальта

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Мальты и России будет транслироваться в прямом эфире Первого канала.

Как сообщает пресс-служба телеканала, трансляция начнется в 22:40 мск 24 марта.

Соперниками россиян по группе H также являются команды Хорватии, Словении, Словакии и Кипра.

27 марта в прямом эфире Первый канал покажет домашнюю игру России со Словенией, которая пройдет в Сочи (начало - 17:00).