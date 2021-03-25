Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47

Дзюба вышел на второе место по числу голов за сборную России

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба приблизился к принадлежащему Александру Кержакову рекорду по число голов, проведенных в составе национальной команды страны.

Гол в ворота Мальты в матче отборочного турнира ЧМ-2022 (игра в итоге завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян) стал его 27 за сборную страны. Он на три гола отстает от завершившего в 2017 году карьеру Кержакова, у которого 30 голов в 91 матче. Дзюба нанес 27 точных ударов в 48 играх.

При этом Дзюба оторвался на гол от экс-форварда сборной России Владимира Бесчастных, у которого 26 голов в 72 матчах.

футбол Артем Дзюба

Новости по теме

Новости

Сборная России по футболу победила Мальту в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная России по футболу победила Мальту в отборочном матче ЧМ-2022

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Назван состав сборной России по футболу на матч против Мальты

Российская фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ

Российская фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ

Главный тренер ХК "Спартак" Знарок покинул клуб

Главный тренер ХК "Спартак" Знарок покинул клуб

Блаттера отстранили от футбола еще на шесть с лишним лет

Госдума приняла закон о праве на налоговый вычет за занятия спортом

Госдума приняла закон о праве на налоговый вычет за занятия спортом

Игроков "Тамбова" заподозрили в участии в ставках на свои матчи

ЧМ по фигурному катанию стартует в Стокгольме

ЧМ по фигурному катанию стартует в Стокгольме

ХК "Локомотив" сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф с ЦСКА

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код