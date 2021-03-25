Дзюба вышел на второе место по числу голов за сборную России

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба приблизился к принадлежащему Александру Кержакову рекорду по число голов, проведенных в составе национальной команды страны.

Гол в ворота Мальты в матче отборочного турнира ЧМ-2022 (игра в итоге завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян) стал его 27 за сборную страны. Он на три гола отстает от завершившего в 2017 году карьеру Кержакова, у которого 30 голов в 91 матче. Дзюба нанес 27 точных ударов в 48 играх.

При этом Дзюба оторвался на гол от экс-форварда сборной России Владимира Бесчастных, у которого 26 голов в 72 матчах.