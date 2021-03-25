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На матч сборных России и Словении по футболу назначены итальянские арбитры

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Итальянец Марко Ди Белло назначен в качестве главного судьи на матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Словении по футболу, сообщается на сайте УЕФА.

Помогать ему будут соотечественники Алессандро Костанцо, Маттео Пассери и – в качестве четвертого рефери – Даниэле Довери.

Матч пройдет в Сочи 27 марта и стартует в 17:00 мск.

Это будет игра в рамках второго тура европейской отборочной кампании чемпионата мира, который пройдет в Катаре. Накануне сборная России в гостях обыграла Мальту (3:1), Словения дома нанесла поражение Хорватии (1:0). Другие участники группы H – Кипр и Словакия – сыграли вничью (0:0).

футбол ЧМ-2022

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