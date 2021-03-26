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Россияне забросили все шайбы "Вашингтона" в ворота "Нью-Джерси" в НХЛ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские хоккеисты "Вашингтона" стали авторами всех голов команды в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси".

По одной шайбе забросили Дмитрий Орлов и Александр Овечкин, две – Евгений Кузнецов (в одной из голевых комбинаций Кузнецову ассистировал Овечкин). Игра завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) в пользу "Вашингтона". Кузнецов был признан первой звездой матча, Овечкин - второй.

Теперь у Орлова в текущем сезоне четыре гола, у Кузнецова – пять, у Овечкина – 15.

В свою очередь, Овечкин до 721 довел число голов за всю свою карьеру в НХЛ. Ранее он вышел на чистое шестое место по голам в истории НХЛ, сейчас сократил отставание от занимающего пятую строчку канадца Марселя Дионна до 10 шайб. Дионн завершил карьеру в 1989 году.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является еще один канадец, Уэйн Гретцки, в период с 1978 по 1999 годы забросивший 894 шайбы.

При этом Овечкин является лучшим бомбардиром НХЛ среди действующих игроков лиги.

хоккей НХЛ Александр Овечкин

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