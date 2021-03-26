Призер ЧМ по велоспорту на треке Манаков дисквалифицирован на полгода

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Велогонщик Виктор Манаков признан нарушившим антидопинговые правила и дисквалифицирован на полгода, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в пятницу.

Спортсмен признан нарушившим п.2.1 Общероссийских антидопинговых правил (Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена). Он дисквалифицирован на 6 месяцев.

Срок его дисквалификации начался 25 февраля 2021 года и, учитывая период отбытого временного отстранения срок дисквалификации истекает 4 апреля 2021 года.

Манаков - сын олимпийского чемпиона 1980 года Виктора Манакова (старшего). Манаков-младший - многократный победитель всероссийских соревнований, бронзовый призер чемпионата мира 2014 года в омниуме, чемпион Европы 2013 года (омниум) и бронзовый призер первенства Европы 2011 года (командное преследование).