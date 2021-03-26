Мазепин показал худшее время в первой практике на Гран-при Бахрейна F1

Предпоследним стал его партнер по команде Шумахер-младший

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский гонщик команды Haas Никита Мазепин показал 20-е время среди двадцати пилотов в первой сессии свободных заездов, которая прошла в Бахрейне в рамках первого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Самым быстрым для Мазепина круг стал с результатом 1 минута 34,975 секунды.

Предпоследним стал партнер россиянина по команде немец Мик Шумахер (сын Михаэля Шумахера) – 1 минута 34,501 секунды.

Оба гонщика являются дебютантами "Формулы-1" в качестве боевых пилотов.

Лучшее время показал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull – 1 минута 31,394 секунды, что на 3,581 секунды быстрее чем у россиянина.

В тройку лучших также попали финн Валттери Боттас (Mercedes) и британец Ландо Норрис (McLaren).

Семикратный и действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) показал четвертое время.

В пятницу пройдет вторая сессия, в субботу – третья и квалификация, в воскресенье – основная гонка.

Гран-при Бахрейна открывает программу "Формулы-1" в сезоне-2021.