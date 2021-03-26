Фигуристы Синицина и Кацалапов стали лидерами ЧМ после ритм-танца

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов занимают первое место в соревновании танцевальных пар после ритм-танца на проходящем в Стокгольме чемпионате мира.

За свой прокат они получили 88,15 балла.

В тройку лучших вошли американские пары - Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (86,05) и Мэдисон Чок/Эван Бейтс (85,15).

Россияне Александра Степанова/Иван Букин заняли пятое место (83,02), Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – 10-е (75,58).

Произвольная программа в соревновании танцоров пройдет в субботу.

К настоящему моменту в активе российской команды две медали. Золото среди спортивных пар завоевали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, бронзу - Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

В пятницу позднее пройдет произвольная программа в женском одиночном катании, где после короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова, а ее соотечественница Елизавета Туктамышева занимает третье место.

После решения CAS, запрещающего российским спортсменам на ЧМ и ОИ выступать под официальной символикой РФ, отечественные фигуристы выступают под флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а сборная России называется FSFR (Figure Skating Federation of Russia).