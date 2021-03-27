Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Россиянин Мазепин стал последним
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull показал лучшее время в квалификационных заездах, которые прошли в Бахрейне в рамках первого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Самым быстрым для Ферстаппена стал круг с результатом 1 минута 28,997 секунды.
Семикратный и действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) стал вторым. Тройку лучших замкнул его финский напарник по команде Валттери Ботас.
Российский гонщик команды Haas Никита Мазепин занял последнее, 20-е место. Он и его напарник по команде Мик Шумахер (19-е место) выбыли после первого сегмента. Лучшее время Мазепина - 1 минута 33,273 секунды. Гонщика несколько раз развернуло на трассе.
Оба гонщика Haas являются дебютантами "Формулы-1" в качестве боевых пилотов.