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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:19

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Россиянин Мазепин стал последним

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull показал лучшее время в квалификационных заездах, которые прошли в Бахрейне в рамках первого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Самым быстрым для Ферстаппена стал круг с результатом 1 минута 28,997 секунды.

Семикратный и действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) стал вторым. Тройку лучших замкнул его финский напарник по команде Валттери Ботас.

Российский гонщик команды Haas Никита Мазепин занял последнее, 20-е место. Он и его напарник по команде Мик Шумахер (19-е место) выбыли после первого сегмента. Лучшее время Мазепина - 1 минута 33,273 секунды. Гонщика несколько раз развернуло на трассе.

Оба гонщика Haas являются дебютантами "Формулы-1" в качестве боевых пилотов.

автоспорт Формула-1

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