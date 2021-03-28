Российский теннисист Карацев вышел в третий круг турнира в Майами

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Аслан Карацев обыграл казахстанца Михаила Кукушкина во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в субботу в Майами (США).

Результат встречи - 6:4, 6:3. В следующем раунде Карацев встретится с победителем матча между итальянцем Фабио Фоньини (17-й номер рейтинга АТР) и американцем Себастьяном Кордой (87).

Аслан Карацев в рейтинге АТР занимает 27-е место. 20 марта он стал победителем турнира серии "ATP 500" в Дубае, выиграв свой первый титул в одиночном разряде.

Из россиян кроме Карацева в третий круг соревнований в Майями уже пробились Даниил Медведев (2) и Карен Хачанов (22). Свой матч в ночь на воскресенье проведет Андрей Рублев (8).

Турнир в Майями относится к категории Masters с призовым фондом 4,299 млн долларов. Победитель в мужском одиночном разряде получит более 300 тыс. долларов и 1000 очков в рейтинг АТР.