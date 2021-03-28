Нурмагомедов-младший победил американца Гудена на UFC 260

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, одержал победу над представителем США Джаредом Гуденом на турнире UFC 260 в Лас-Вегасе.

Бой прошел в рамках предварительного карда, продлился все три раунда. Нурмагомедов-младший победил единогласным решением судей.

Абубакар Нурмагомедов выиграл 16 поединок в карьере в смешанных единоборствах при трех поражениях и одной ничьей.