Фрэнсис Нганну стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Камерунский боец смешанных единоборств завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

В главном поединке турнира UFC 260 в Лас-Вегасе он победил обладателя чемпионского пояса американца Стипе Миочича. Поединок завершился во втором раунде после того, как камерунец нокаутировал соперника.

У 34-летнего Нганну теперь 16 побед (12 – нокаутом) при трех поражениях. 38-летний Миочич потерпел четвертое поражение (и третье – нокаутом) при 20 победах (15 – нокаутом).