Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

Фрэнсис Нганну стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Камерунский боец смешанных единоборств завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

В главном поединке турнира UFC 260 в Лас-Вегасе он победил обладателя чемпионского пояса американца Стипе Миочича. Поединок завершился во втором раунде после того, как камерунец нокаутировал соперника.

У 34-летнего Нганну теперь 16 побед (12 – нокаутом) при трех поражениях. 38-летний Миочич потерпел четвертое поражение (и третье – нокаутом) при 20 победах (15 – нокаутом).

UFC смешанные единоборства

Новости по теме

Новости

Поветкин проиграл Уайту и лишился титула временного чемпиона WBC

Поветкин проиграл Уайту и лишился титула временного чемпиона WBC

Россияне Синицина и Кацалапов выиграли золото ЧМ по фигурному катанию

Россияне Синицина и Кацалапов выиграли золото ЧМ по фигурному катанию

Российский боксер Тищенко проиграл Мчуну в поединке за пояс WBC Silver

Сборная России победила Словению в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная России победила Словению в отборочном матче ЧМ-2022

Россия - Словения. Онлайн

Россия - Словения. Онлайн

Оскар Де Ла Хойя объявил о возвращении в бокс

Оскар Де Ла Хойя объявил о возвращении в бокс

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

ХК СКА обыграл московское "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Фигуристы Синицина и Кацалапов стали лидерами ЧМ после ритм-танца

Российские пары завоевали золото и бронзу на ЧМ по фигурному катанию

Российские пары завоевали золото и бронзу на ЧМ по фигурному катанию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код