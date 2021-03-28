Голы Овечкина и Кузнецова принесли "Вашингтону" победу над "Рейнджерс" в матче НХЛ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - В матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на своем льду обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс ".

Результат поединка в Вашингтоне - 5:4 (0:0, 3:0, 2:4). В составе победителей по шайбе забросили россияне Александр Овечкин (33-я минута) и Евгений Кузнецов (46). Также отличились Том Уилсон (31, 36) и Ти Джей Оши (52).

Для Овечкина это уже 724-я шайба в НХЛ. 17 марта нападающий в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" забил свой 718-й гол и вышел на шестое место в списке снайперов НХЛ за всю ее историю.

Следующим ориентиром для 35-летнего Овечкина является канадец Марсель Дионн - 731 заброшенная шайба. А лучшим бомбардиром в истории НХЛ является еще один канадец, Уэйн Гретцки, в период с 1978 по 1999 годы забросивший 894 шайбы.

В настоящее время Овечкин является лучшим бомбардиром НХЛ среди действующих игроков лиги.