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Баскетболисты ЦСКА обыграли "Зенит" и вышли в плей-офф Евролиги

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА победил петербургский "Зенит" в выездном матче 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча в Петербурге завершилась со счетом 86:74 (22:18, 26:24, 15:15, 23:17) в пользу армейцев, которые обеспечили себе выход в плей-офф. За три тура до окончания "регулярки" ЦСКА занимает 2-е место (21 победа, 10 поражений).

"Зенит" продолжает бороться за попадание в плей-офф, находясь на 9-м месте (17-14).

После завершения регулярного чемпионата (34 тура) борьбу продолжит восьмерка сильнейших.

Баскетбол ЦСКА Зенит

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