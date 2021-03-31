Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл хорвата Марина Чилича в матче 1/8 финала турнира серии Masters ATP, проходящем в Майами (США).

Рублев одержал победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Россиянин занимает восьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Чилич в свою очередь занимает в рейтинге 45-е место.

В матче 1/4 финала Рублев сыграет с представителем США Себастьяном Кордой (87-е место рейтинга). Ранее Корда обыграл в 1/8 финала аргентинца Диего Шварцмана (9) со счетом 6:3, 4:6, 7:5.

Ранее в четвертьфинал вышел еще один российский теннисист - Даниил Медведев.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд турнира в Майами составляет 4,299 млн долларов, победитель в мужском одиночном разряде получит более 300 тыс. долларов.