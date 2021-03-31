КХЛ анонсировала возвращение клуба "Адмирал" в лигу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Континентальной хоккейной лиги принял решение вернуть владивостокский "Адмирал" в число участников турнира на сезон-2021/22, сообщает пресс-служба КХЛ.

При этом клуб до конца июля должен погасить задолженности по зарплате перед игроками и тренерами.

"Адмирал" принят в состав участников и будет допущен к участию в следующем сезоне при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон 2017/2018 в срок до 31 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

В настоящий момент участниками КХЛ являются 23 клуба - из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии.

Весной 2020 года "Адмирал" объявил о том, что из-за финансовых проблем пропустит сезон-2020/21.