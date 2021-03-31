Названный в честь Гагарина геккон Юрка стал талисманом ЧМ по скалолазанию

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU -Федерация скалолазания России определила имя талисмана чемпионата мира-2021 в Москве.

Как сообщает пресс-служба федерации, в голосовании, которое прошло в "ВКонтакте", победил геккон, которого решено было назвать Юрка. Подчеркивается, что талисман получил свое имя в честь 60-летия первого полета человека за пределы Земли - Юрия Гагарина.

На звание маскота также претендовали медведь, рысь. Подавляющее большинство голосов - 70% - было отдано в пользу геккона.

Образ талисмана чемпионата мира по скалолазанию 2021 в фирменной ливрее Федерация скалолазания России будет презентован в середине апреля, вместе с запуском билетной программы на турнир.

Чемпионат мира пройдет в Москве впервые - с 15 по 22 сентября. В турнире примут участие не менее 400 спортсменов со всего мира. Соревнования пройдут на двух аренах - ЛФК ЦСКА на Ленинградском проспекте и ДС "Мегаспорт" на Ходынском бульваре.