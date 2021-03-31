ЦСКА в новом сезоне КХЛ не придется делить арену со "Спартаком"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в сезоне-2020/21 может проводить домашние матчи на столичной арене "Мегаспорт", заявил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов на пресс-конференции в среду.

"В следующем сезоне "Спартак" покинет арену в Парке легенд. Идут переговоры правительством Москвы о проведении "Спартаком" домашних матчей на арене "Мегаспорт"", - сказал Морозов.

Последние два сезона "Спартак" проводил в ледовом дворце "ЦСКА Арена", располагающемся в московском Парке легенд. Эту арену клуб делил со столичным ЦСКА. В связи с этим матчи первого раунда плей-офф КХЛ - домашние как для ЦСКА, так и "Спартака" - проходили в одном месте.

Как пояснил Морозов, пекинский клуб "Куньлунь Ред Старз" в следующем сезоне свои домашние игры будет проводить на арене в подмосковных Мытищах.