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Семак назвал золото чемпионата России важнее выхода в плей-офф ЛЧ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что выигрыш чемпионата России для него приоритетнее места среди участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

"Выход из группы — да, это здорово, но дальше что? Чемпионат России — это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее. Конечно, выход из группы — это хорошо. Но это же не титул!" – приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".

"Это то же самое, как перед матчами сборной России на крупных турнирах все говорят о выходе из группы. Ну вышли - и что? А дальше вылетели. И толку? Тут важно само качество игры. К этому нужно стремиться", - отметил Семак.

При Семаке "Зенит" выиграл чемпионаты России-2018/19 и 2019/20, лидирует и в нынешнем сезоне. Однако при этом команде с ним не удавалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

футбол ФК Зенит

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