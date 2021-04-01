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Резцова с пониманием отнеслась к уходу биатлонистки Ушкиной в сборную Румынии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка в биатлоне Анфиса Резцова считает, что россиянка Наталья Ушкина не заслуживает критики в свой адрес в связи с решением перейти в сборную Румынии.

"Это не предательство! Она ищет лучшего. Но тут вопрос к нашей СБР (Союз биатлонистов России – ИФ): почему от нас уходят спортсмены? Но я думаю, Ушкина со временем вернется обратно в Россию. А нашим чиновникам нужно задуматься, почему так происходит", - приводит слова Резцовой "Спорт-Экспресс".

Ранее Ушкина, 1 апреля выигравшая гонку преследования в рамках чемпионата России, объявила о переходе в сборную Румынии.

биатлон

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