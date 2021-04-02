Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Майами
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение американцу Себастьяну Корде в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в Майами (США).
Результат встречи – 7:5, 7:6 (9:7) в пользу россиянина. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает восьмое место, Корда – 87-е.
Борьбу за выход в финал Рублев поведет с представителем Польши Хубертом Хуркачем. Другую полуфинальную пару составили Роберто Баутиста-Агут (Испания, 7) – Янник Синнер (Италия, 21). В четвертьфинале Баутиста-Агут ранее победил вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева.