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Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Майами

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение американцу Себастьяну Корде в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в Майами (США).

Результат встречи – 7:5, 7:6 (9:7) в пользу россиянина. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает восьмое место, Корда – 87-е.

Борьбу за выход в финал Рублев поведет с представителем Польши Хубертом Хуркачем. Другую полуфинальную пару составили Роберто Баутиста-Агут (Испания, 7) – Янник Синнер (Италия, 21). В четвертьфинале Баутиста-Агут ранее победил вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева.

теннис Андрей Рублев

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