Выступление сборных России по биатлону признано удовлетворительным

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал удовлетворительным выступление сборных страны на международной арене в завершившемся сезоне-2020/21.

"Основная и резервные команды (мужчины и женщины) получили оценку удовлетворительно (по шкале – удовлетворительно/неудовлетворительно) на тренерском совете в Ханты-Мансийске", - говорится в сообщении пресс-службы СБР.

Заседание совета проходит в пятницу. В повестке дня - 16 пунктов, в частности: "обсуждение расширенного списка кандидатов в спортивные сборные, проекта календаря, работы комитета по переходам, соревнований, рейтинга".

На Кубке мира российские биатлонисты завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, в том числе – 1 бронзу на чемпионате мира, который входит в зачет КМ. В мужском зачете Кубка наций сборная России стала четвертой, в женском – шестой.

В гонках в рамках Кубка IBU россияне завоевали 10 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей.