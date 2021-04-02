Большунов выиграл все свои старты на чемпионате России-2021

Александр Большунов Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем четырех гонок на проходящем в Тюмени чемпионате России-2021.

В пятницу он завоевал золото чемпионата страны в мужской эстафете в составе команды Северо-Западного федерального округа.

Ранее, 27 марта он выиграл спринтерскую гонку классическим стилем, на следующий день стал лучшим в скиатлоне, 31 марта – в командном спринте (в паре с Александром Терентьевым).

Таким образом, Большунов выиграл все гонки, в которых участвовал на чемпионате России. Он пропустил гонку на 15 км свободным стилем. Кроме того, как сообщает "Спорт-Экспресс", спортсмен не выступит в воскресном марафоне.

На прошедшем недавно чемпионате мира Большунов выиграл золото в скиатлоне; кроме того, он второй год подряд стал лучшим в общем зачете Кубка мира.