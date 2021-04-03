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Рахимов покинул пост главного тренера "Уфы" после разгрома от "Динамо"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольного клуба (ФК) "Уфа" Рашид Рахимов покинет свой пост, сообщает пресс-служба команды.

Ранее в субботу в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московское "Динамо" разгромило "Уфу" со счетом 4:0.

"На послематчевой пресс-конференции игры с "Динамо" главный тренер ФК "Уфа" Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу", - говорится в сообщении пресс-службы ФК.

В турнирной таблице РПЛ "Уфа" с 14 очками идёт на 15-й позиции, в зоне вылета. В 25-м туре "Уфа" 10 апреля примет "Ахмат".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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