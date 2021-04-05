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"Зенит" победил "Химки" в чемпионате России по футболу

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:0 нанесли поражение подмосковным "Химкам" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На четвертой минуте компенсированного к первому тайму времени гол провел Вячеслав Караваев, на второй добавленной ко второму тайму минуте – Андрей Мостовой.

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице. Он набрал 51 очко, на четыре балла опережая занимающий второе место московский "Спартак".

"Химки" - на девятом месте, 35 очков. Подмосковная команда прервала десятиматчевую серию без поражений.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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