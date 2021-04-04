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Дубль Соболева помог "Спартаку" победить "Ростов" в 24-м туре РПЛ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского куба "Спартак" одержали гостевую победу 3:2 в матче с "Ростовом" в 24-м туре Российская премьер-лига.

Гости вышли вперед уже на 23-й минуте после гола Виктора Мозеса, однако затем в течение пяти минут пропустили дважды. Сначала защитник "Спартака" Павел Маслов срезал мяч в свои ворота, а на 32-й минуте Георгия Махатадзе вывел хозяев поля вперед. Успех "Спартаку" принесли два точных удара нападающего Александра Соболева - на 44-й и 58-й минутах матча.

Победа позволила "Спартаку" после 24 туров набрать 47 очков и всего на один балл красно-белые теперь отстают от лидера "Зенита", у которого игра в запасе. Петербуржцы в понедельник проведут свой матч дома против подмосковных "Химок", которые не проигрывают уже десять матчей подряд.

"Ростов" занимает восьмое место с 37 очками.

В 25-м туре "Ростов" 10 апреля примет казанский "Рубин", "Спартак" 11 апреля в гостях сыграет в московском "дерби" с "Локомотивом".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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