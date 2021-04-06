СМИ сообщили о срыве переговоров покинувшего ХК "Спартак" Знарка с "Динамо"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского "Спартака", петербургского СКА и сборной России по хоккею Олег Знарок, вероятно не подпишет контракт с московским "Динамо", пишет "Спорт-Экспресс".

По информации издания, ранее анонсированное СМИ назначение не состоится в связи с разногласиями сторон по развитию команды. В частности, они не сошлись в бюджете и будущей селекционной политике.

С 2010 по 2014 год Знарок работал с "Динамо", с которым дважды побеждал в Кубке Гагарина (в сезонах 2011/12 и 2012/13).

Также он работал со сборной России (с 2014 по 2018 годы), с которой выиграл золотые медали зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также стал победителем чемпионата мира 2014 года.

С 2016 по 2018 год он тренировал петербургский СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина (сезон 2016/17).

До нынешней весны Знарок два сезона возглавлял "Спартак", с которым дважды доходил до первого раунда плей-офф.