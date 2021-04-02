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ЦСКА разгромил "Химки" в Евролиге

"Зенит" обыграл АСВЕЛ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА нанес крупное поражение подмосковным "Химкам" в домашнем матче очередного раунда регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча на столичной арене "Мегаспорт" завершилась со счетом 97:72 (21:17, 26:17, 29:13, 21:25) в пользу армейцев.

ЦСКА в турнирной таблице занимает 2-е место (22 победы, 10 поражений). Команда досрочно оформила выход в плей-офф в предыдущем туре. "Химки" являются аутсайдерами "регулярки" (4-28).

В другом поединке "Зенит" у себя в Петербурге разгромил французский АСВЕЛ - 87:53 (20:15, 21:22, 25:6, 21:10). "Зенит" продолжает бороться за попадание в плей-офф, находясь на 8-м месте (18-14).

После завершения регулярного чемпионата (34 раунда) борьбу продолжит восьмерка сильнейших.

баскетбол Евролига

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