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Сборная России победила США на чемпионате мира по керлингу

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российские керлингисты добились победы над соперниками из сборной США в матче восьмого тура проходящего в Калгари мужского чемпионата мира.

Результат встречи -11:8 в пользу россиян.

В активе российской команды сейчас 6 побед при 2 поражениях, с этими показателями она занимает второе место в турнирной таблице. В ночь на среду по московскому времени россияне сыграют против Италии.

Цвета сборной России на ЧМ защищают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства она выступает на турнире под флагом Федерации керлинга России.

На первом месте находится Норвегии, у которой 6 побед, 1 поражение и игра в запасе. Сборная США – на седьмой строчке: 5 побед, 3 поражения.

ЧМ-2021 среди мужских команд продлится до 11 апреля. В соревнованиях принимают участие 14 команд: из Кореи, Нидерландов, России, Швеции, Германии, Японии, Швейцарии, США, Италии, Китая, Норвегии, Шотландии, Дании и Канады. По результатам кругового этапа 6 лучших команд выйдут в плей-офф.

В рамках чемпионата мира национальные сборные поборются за квалификационные очки на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине.

керлинг

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