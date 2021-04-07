Сборная России победила Италию на ЧМ по керлингу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские керлингисты одолели команду Италии в матче девятого тура проходящего в Калгари мужского чемпионата мира.

Результат встречи, прошедшей в ночь на среду по московскому времени, - 8:7 в пользу россиян.

Это седьмая победа россиян на турнире при двух поражениях. Сборная России делит второе-пятое места с Канадой, Шотландией и Швецией. На первом месте находится Норвегия – 7 побед, 1 поражение.

По результатам кругового этапа 6 лучших команд (из 14) выйдут в плей-офф.

Цвета сборной России на ЧМ защищают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства она выступает на турнире под флагом Федерации керлинга России.