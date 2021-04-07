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"Ак Барс" сократил отставание от "Авангарда" в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Ак Барс" (Казань) выиграл у соперников из омского "Авангард" в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча проходила в подмосковной Балашихе, где "Авангард" проводит домашние матчи, и закончилась со счетом 2:1 (2:0, 1:0, 0:0). В составе "Ак Барса" шайбы забросили Роман Рукавишников (2-я минута) и Дмитрий Воронков (8). "Авангард" ответил шайбой Клима Костина (36).

Счет в серии до четырех побед - 2-1 в пользу "Авангарда".

Очередной матч серии пройдет 9 апреля в Балашихе.

хоккей КХЛ Кубок Гагарина

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