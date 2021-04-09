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Алексей Стукалов стал новым главным тренером ФК "Уфа"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Уфа" объявил о назначении Алексея Стукалова в качестве главного тренера команды.

СпортРахимов покинул пост главного тренера "Уфы" после разгрома от "Динамо"Читать подробнее

"Он подписал контракт с ФК "Уфа" до июня 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

На посту главного тренера Стукалов сменил Рашида Рахимова, покинувшего "Уфу" 3 апреля после разгромного (0:4) поражения от московского "Динамо" в матче Российской премьер-лиги.

До "Уфы" 37-летний Стукалов работал главным тренером в саратовском "Соколе" и московском "Велесе". В первом своем сезоне с "Велесом" он завоевал золотые медали первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Он покинул команду, оставив "Велес" на восьмой строчке Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В турнирной таблице РПЛ "Уфа" с 14 очками идет на 15-й позиции, в зоне вылета.

Ближайший матч "Уфа" проведет 10 апреля против грозненского "Ахмата", это будет домашняя игра в рамках 25-го тура РПЛ.

футбол ФК Уфа

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