Состояние хоккеиста "Авангарда" Емелина улучшилось

Его перевели из реанимации в профильное отделение

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госпитализированный капитан омского "Авангарда" Алексей Емелин выписан из отделения реанимации, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

"Состояние капитана ХК "Авангард" Алексея Емелина улучшилось. Сегодня он был выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведен в профильное отделение в другой клинике", - говорится в сообщении.

"Алексей остается на связи с командой, пожелал ей удачи в сегодняшней игре (против казанского "Ак Барса" в плей-офф КХЛ - ИФ). Желаем здоровья нашему капитану и ждем его возвращения!" - отмечается там же.

Ранее со ссылкой на Минздрав Татарстана сообщалось, что Емелин в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц Казани. 34-летний защитник омского клуба обратился к медикам во время первого матча серии финала Восточной конференции между "Авангардом" и "Ак Барсом" 3 апреля. После матча он был госпитализирован. Согласно информации, спортсмену был поставлен диагноз "токсический шок печени".

В итоге Емелина доставили на реанимобиле в институт им. Склифосовского в Москве.

34-летний Емелин играет за "Авангард" с 2018 года. До этого он в России играл за ЦСК ВВС, "Ладу" и "Барс", за рубежом защищал цвета клубов НХЛ "Монреаль" и "Нэшвилл".

В составе сборной России он по одному разу выиграл золото и серебро чемпионатов мира, два раза - бронзу ЧМ.