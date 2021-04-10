"Тамбов" уступил "Химкам" и продлил серию без побед в РПЛ до 14 матчей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Тамбов" проиграл соперникам из "Химок" в матче 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Встреча, проходившая в Химках, завершилась со счетом 1:0. Победу "Химкам" принес гол Дениса Глушакова (60-я минута).

"Тамбов" не может выиграть в чемпионате 14 матчей подряд (две ничьих, 12 поражений).

В турнирной таблице чемпионата "Химки" идут на восьмом месте, набрав 38 очков. "Тамбов" замыкает таблицу на 16-м месте, имея в активе 13 баллов.

В следующем туре "Тамбов" сыграет с тульским "Арсеналом", матч запланирован на 18 апреля. "Химки" днем ранее встретятся с "Ахматом" (Грозный).