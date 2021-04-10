"Уфа" разгромила "Ахмат" в 25-м туре РПЛ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты клуба "Уфа" дома победили грозненский "Ахмат" в матче 25-го тура Тинькофф Российская премьер-лига.

Игра состоялась в субботу в Уфе и завершилась со счетом 3:0.

На 13-й минуте Филип Мрзляк открыл счет, на 36-й хозяева поля увеличили преимущество после автогола защитника "Ахмата" Анхеля. Еще один гол на 54-й минуте забил Неманья Милетич.

После этой крупной победы уфимский клуб с 17 очками переместился на 14-е место и покинул зону прямого вылета. "Ахмат" с 32 очками занимает 11-е место.

В 26-м туре "Ахмат" 17 апреля примет подмосковные "Химки", "Уфа" на следующий день в гостях встретится со "Спартаком".