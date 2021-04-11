"Краснодар" проиграл "Арсеналу" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" уступили тульскому "Арсеналу" в выездном поединке 25-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.

Результат встречи, которая прошла в Туле в воскресенье, - 1:0. Гол на 63-й минуте забил Горан Чаушич.

"Краснодар" в турнирной таблице находится на 10 месте с 34 очками. "Арсенал" набрал 20 баллов и идет на 13 строчке.

Матч с "Арсеналом" стал дебютным для бывшего главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко. Гончаренко ушел из ЦСКА 22 марта, а 6 апреля возглавил "Краснодар", сменив Мурада Мусаева.