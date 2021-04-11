Гандболистки московского ЦСКА вышли в "Финал четырех" Лиги чемпионов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Гандболистки московского ЦСКА в воскресенье обыграли соперниц из румынского "Бухареста" в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 24:19 в пользу россиянок. 3 апреля ЦСКА в Бухаресте уступил - 27:32. По сумме голов в итоге получилось равенство - 51:51, но ЦСКА в гостях забил больше мячей, поэтому именно он, а не румынский клуб, продолжит борьбу в "Финале четырех".

Для ЦСКА, образованного в 2019 году, это дебютное участие в ЛЧ. Команда, ставшая третьей в российской Суперлиге по итогам сезона-2019/20, получила wild card.

Также в полуфинальную стадию Лиги чемпионов пытался пробиться российский "Ростов-Дон". Девушки из Ростова-на-Дону 10 апреля уступили соперницам из норвежского "Вайперса" в первом матче 1/4 финала - 34:27. А в воскресенье сыграли с норвежками вничью 23:23 и по сумме двух встреч выбыли из турнира.

Оба матча проходили в Ростове-на-Дону. "Вайперс" не может проводить игры на своей арене из-за коронавирусных ограничений в Норвегии.

"Ростов-Дон" - действующий чемпион России, серебряный призер Лиги чемпионов-2019.

"Финал четырех" Лиги чемпионов-2021 пройдет в Будапеште 29-30 мая. Кроме ЦСКА и "Вайперса", в нем примут участие венгерский "Дьер" (действующий победитель ЛЧ) и французский "Брест".