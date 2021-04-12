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Роман Беляев стал спортивным директором ХК "Спартак"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Московский ХК "Спартак" объявил о назначении Романа Беляева в качестве спортивного директора команды.

"Спартак" приветствует Романа Беляева и желает больших успехов!" – говорится в сообщении пресс-службы ХК.

В КХЛ Роман Беляев работал в новокузнецком "Металлурге" (2011 - 2013), "Автомобилисте" (2013 - 2015), "Салавате Юлаеве" (2015 - 2019) и "Тракторе" (2019 - 2021).

В сезоне-2020/21 "Спартак" дошел до первого раунда плей-офф, где уступил московскому ЦСКА. После этого было объявлено, что главный тренер Олег Знарок покидает клуб.

хоккей КХЛ

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