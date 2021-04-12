ФК Спартак" остался недоволен судейством в матче с "Локомотивом"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой дать оценку решениям главного арбитра матча 25-го тура Российской премьер-лиги против "локомотива" Кирилла Левникова.

"ФК "Спартак-Москва" направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку трем решениям судьи матча 25-го тура РПЛ против "Локомотива" Кирилла Левникова и видеоассистента арбитра Сергея Иванова", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака"

"На 44-й минуте не был назначен пенальти в ворота "Локо". По нашему мнению, Квинси Промес был на мяче первым, при этом игрок соперника Александр Сильянов ударил по его ноге, а не по мячу. Два других эпизода также произошли в штрафной площади "Локомотива" на 57-й и 87-й минутах: не были назначены 11-метровые за игру рукой сначала Пабло, а затем Сильянова", - отмечается там же.

В клубе рассчитывают "на объективную оценку со стороны ЭСК РФС".

Матч "Локомотив" - "Спартак" прошел 11 апреля в Черкизове и завершился победой хозяев со счетом 2:0.