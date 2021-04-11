"Спартак" проиграл "Локомотиву" в 25-м туре чемпионата России по футболу

Игрок "Локомотива" Виталий Лисакович и вратарь "Спартака" Александр Максименко Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Спартака" со счетом 0:2 уступили "Локомотиву" в московском дерби 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел на "РЖД Арене" в столичном Черкизове, номинальным хозяином встречи был "Локомотив".

Сначала забил Франсуа Камано (22 минута). В конце первого тайма защитник "Спартака" Айртон сбил возле своей штрафной Рефата Жемалетдинова, убегавшего один на один с вратарем "красно-белых". За это нарушение арбитр дал Айртону прямую красную карточку и удалил его с поля. В итоге победный для "Локомотива" гол со штрафного реализовал Федор Смолов (45+2).

В турнирной таблице "Локомотив", который победил шестой раз подряд, набрал 46 очков и занимает третье место. "Спартак" идет на второй строчке с 47 баллами. Лидирует "Зенит" (54).