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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:13

Три российских пауэрлифтера дисквалифицированы за допинг

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Федерация пауэрлифтинга России дисквалифицировала трех спортсменов за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во вторник.

Вадим Филлипов отстранен на четыре года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Срок его наказания начинается с 18 ноября 2020 года.

Антон Нельзин отстранен на три года за наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена.

Срок его дисквалификации начинается с 18 января 2021 года.

За аналогичное нарушение наказана на два года Татьяна Ходанович, начиная с 28 сентября 2020 года

пауэрлифтинг допинг

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