Дубль Азмуна принес "Зениту" победу над "Сочи" в матче РПЛ

Игроки "Зенита" радуются забитому голу в ворота "Сочи" Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" в выездном поединке 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги нанес поражение "Сочи".

Результат встречи, которая прошла в Сочи на стадионе "Фишт", - 1:2. На 58-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Никита Бурмистров. Гости отыгрались быстро - отличился иранский нападающий Сердар Азмун (63 минута). Затем он же на 80 минуте вывел "Зенит" вперед.

В Москве на "ВТБ Арене" столичное "Динамо" сыграло вничью с "Уралом" из Екатеринбурга - 2:2. В составе хозяев голы забили Иван Ордец (48) и Арсен Захарян (71). За уральцев дважды отличился Павел Погребняк (43, 80).

На 56-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален польский хавбек "Динамо" Себастьян Шиманьски.

В турнирной таблице продолжает лидировать "Зенит" с 54 очками. У "Сочи" - седьмое место и 40 баллов.

"Урал" набрал 30 очков и находится на 12 позиции. От зоны стыковых поединков его отделяет 10 очков.

"Динамо" поднялось на пятое место, набрав 43 очка. Столько же баллов у "Локомотива" (3 место), "Рубина" (4) и ЦСКА (6).

В 19:00 в Москве начнется центральный матч 25-го тура "Локомотив" - "Спартак". "Спартак" в таблице чемпионата занимает второе место с 47 очками.