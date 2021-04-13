Гандболистки ЦСКА сыграют с норвежским "Вайперсом" в полуфинале ЛЧ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Норвежская команда "Вайперс" стала соперником московского ЦСКА в полуфинале женской гандбольной Лиги чемпионов.

Жеребьевка "Финала четырех" турнира прошла во вторник.

Другую полуфинальную пару составили венгерский "Дьер" (действующий победитель ЛЧ) и французский "Брест Бретань".

"Финал четырех" Лиги чемпионов-2021 пройдет в Будапеште 29-30 мая.

Для ЦСКА, образованного в 2019 году, это дебютное участие в ЛЧ. Команда, ставшая третьей в российской Суперлиге по итогам сезона-2019/20, получила wild card. На основной стадии турнира она заняла второе место в группе В. В 1/8 финала москвички обыграли по сумме двух встреч словенскую команду "Крим", в четвертьфинале – румынскую "ГСМ Бухарест".

Также в полуфинальную стадию Лиги чемпионов пытался пробиться российский "Ростов-Дон", но он выбыл из турнира после четвертьфинальной стадии. Команда уступила как раз "Вайперсу".

"Ростов-Дон" - действующий чемпион России, серебряный призер Лиги чемпионов-2019.