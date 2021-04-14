Василий Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Член тренерского штаба ЦСКА Василий Березуцкий принял решение оставить футбольный клуб, сообщает пресс-служба армейцев.

Экс-защитник с августа прошлого года входил в тренерский штаб красно-синих.

В интервью официальном сайту московского клуба Василий Березуцкий уточнил, что присоединится к бывшему наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко в "Краснодаре". "Ко мне обратился Виктор Михайлович с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение", - сказал экс-футболист.

О планах его брата-близнеца Алексея Березцукого, который входит в тренерский штаб ЦСКА, не сообщается.

Василий Березуцкий пришел в ЦСКА в 2002 году из "Торпедо-ЗИЛ" и выступал за армейцев до лета 2018 года, когда завершил игровую карьеру. В январе 2020 года Березуцкий вернулся в качестве заместителя гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам, а в августе того же года вошел в тренерский штаб основной команды.

22 марта главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оставил пост, позднее он возглавил "Краснодар". Белорусского специалиста сменил экс-форвард ЦСКА хорват Ивица Олич.