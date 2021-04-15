Вадим Шипачев подписал новый контракт с московским ХК "Динамо"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Динамо" (Москва) продлил соглашение с олимпийским чемпионом нападающим Вадимом Шипачевым.

"Вадим Шипачев подписал новый контракт с "Динамо" на три года", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

34-летний Шипачев играет за "Динамо" с 2018 года. Предыдущим его клубом был петербургский СКА, с которым он дважды (2015, 2017 гг.) выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России Шипачев стал чемпионом мира-2014 и олимпийским чемпионом-2018.