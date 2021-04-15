Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:07

Вадим Шипачев подписал новый контракт с московским ХК "Динамо"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Динамо" (Москва) продлил соглашение с олимпийским чемпионом нападающим Вадимом Шипачевым.

"Вадим Шипачев подписал новый контракт с "Динамо" на три года", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

34-летний Шипачев играет за "Динамо" с 2018 года. Предыдущим его клубом был петербургский СКА, с которым он дважды (2015, 2017 гг.) выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России Шипачев стал чемпионом мира-2014 и олимпийским чемпионом-2018.

хоккей ХК Динамо Москва

Новости по теме

Новости

Россия стала лидером командного ЧМ среди фигуристов после ритм-танца

"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Сборная России перед Евро-2020 сыграет с Польшей и Болгарией

Посла РФ в Швеции вызвали в МИД на фоне обвинений в кибератаках на федерацию спорта

Посла РФ в Швеции вызвали в МИД на фоне обвинений в кибератаках на федерацию спорта

"Челси" завоевал путевку в полуфинал ЛЧ, пройдя "Порту"

ПСЖ уступил "Баварии", но вышел в полуфинал ЛЧ

ПСЖ уступил "Баварии", но вышел в полуфинал ЛЧ

Вратарь ФК "Локомотив" Гилерме дисквалифицирован на два матча

Кудашов стал новым главным тренером московского ХК "Динамо"

Теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом

Теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом

"Зенит" вышел в плей-офф Евролиги

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код