Кудашев стал новым главным тренером московского ХК "Динамо"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Динамо" объявил о назначении Алексея Кудашева в качестве главного тренера команды.

"49-летний специалист 13 апреля официально назначен на пост главного тренера бело-голубых", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Детали контракта не уточняются.

На посту наставника "Динамо" Кудашев сменил Владимира Крикунова.

⚡ Алексей Кудашов назначен главным тренером московского "Динамо"!



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Будучи игроком, Кудашев в составе "Динамо" выиграл чемпионат России-1999/2000 и Кубок Гагарина-2011/12. Всего за команду он сыграл 341 матч, забросил 63 шайбы и отдал 97 результативных передач.

Также Кудашев выступал за "Кристалл", "Крылья Советов", "Торонто Мэйпл Лифс", "Дюссельдорф", ТПС, "Ак Барс", ЦСКА, "Локомотив", мытищинский "Химик" и ХК МВД.

В составе сборной России Кудашов сыграл на Олимпиаде в Лиллехаммере, а также на трех чемпионатах мира — 1998, 1999 и 2000 годов.

Кудашов с июля 2019 года по июнь 2020 года являлся главным тренером сборной России по хоккею. Кроме того, ранее он возглавлял "Атлант" (Мытищи), "Локомотив" (Ярославль) и СКА (Санкт-Петербург).

"Динамо" в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги заняло третье место в регулярном чемпионате Западной конференции и выбыло из розыгрыша Кубка Гагарина в 1/4 финала, проиграв серию по победам СКА 1-4.

Сообщалось, что на пост главного тренера "Динамо" претендовал покинувший "Спартак" Олег Знарок, однако переговоры с ним сорвались.