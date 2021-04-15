Фигуристы РФ осталась лидерами по итогам 1-го дня командного ЧМ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России по фигурному катанию завершила на первом месте стартовый соревновательный день командного чемпионата мира в Японии. В её активе 49 очков, что на два больше чем у идущей второй сборной США.

На третьем месте - Япония (42 очка). Далее идут Франция (26), Италия (25) и Канада (23).

Закрывали программу первого дня выступления мужчин в короткой программе. Лучшего результата достиг американец Натан Чен, чей прокат судьи оценили в 109,65 балла. Его соотечественники Джейсон Браун стал третьим (94,86). В командный зачёт они принесли 12 и 10 очков соответственно.

Вторым стал японец Юдзюру Ханю(107,12), что дало его сборной 11 очков.

Россияне Михаил Коляда (93,42) и Евгений Семененко (86,86) заняли пятое и седьмое места и принесли сборной страны 8 и 6 очков соответственно.

Ранее в четверг россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец, Анна Щербакова - короткую программу в одиночном катании.